В Алма-Ате отказались от использования георгиевской ленты в День Победы Организаторы Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алма-Ате организаторы праздничных мероприятий в честь Дня Победы назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой». В стране также отказались от шествия «Бессмертного полка», заменив его акцией памяти «Поклонимся героям», пишут РИА Новости со ссылкой на данные службы коммуникаций города.

Организаторы призвали горожан не использовать провоцирующую символику (Z, V, георгиевские ленты, красные флаги и т. д.) и государственные флаги других республик, — отмечается в сообщении.

Также в администрации города, акимате, предупредили о запрете для участников акции использовать данную символику в качестве рекламной площадки. Не разрешено демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, «не относящуюся к цели движения» символику.

Акция несёт некоммерческий и неполитический характер, — говорится в сообщении.

Вместо принятых ранее символов на месте проведения акции всем будет раздаваться «Лента Победы». Она представляет собой шёлковую ленту небесно-голубого цвета, с нанесённым на неё казахским национальным орнаментом золотистого цвета, а также изображением ордена Отечественной войны.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что георгиевская лента стала «символом войны», поэтому властям Молдавии пришлось её запретить ради безопасности молдавского общества. Он отметила, что лента не была символом победы до 2009 года. По словам политика, власти страны не могли допустить, чтобы граждане Молдавии ходили с подобными символами по улицам городов.