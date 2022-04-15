Захарова раскритиковала запрет георгиевской ленты в Молдавии
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:04, 15 апреля 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия рассчитывает, что Молдавия воздержится от действий, наносящих ущерб отношениям стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет георгиевской ленты в республике. Её слова опубликованы на сайте ведомства. 14 апреля стало известно, что местных жителей и гостей Молдавии начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты.
Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл, и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией <...> Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики и прагматичному и взаимовыгодному партнёрству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, — сказала Захарова.
8 апреля парламент Молдавии в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Несмотря на протест депутатов Блока коммунистов-социалистов (БКС), которые сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие поправок.
12 апреля депутаты оппозиционного БКС парламента Молдавии в Конституционном суде оспорили законодательные поправки, запрещающие ношение георгиевской ленты. Парламентарий Адриан Лебедински после обращения в суд заявил журналистам, что такого рода поправки противоречат конституции страны, которая гарантирует свободу мнений и публичного выражения. Он подчеркнул, что в Молдавии чтят память о подвиге советских солдат и широко отмечают День Победы.