Захарова раскритиковала запрет георгиевской ленты в Молдавии

Россия рассчитывает, что Молдавия воздержится от действий, наносящих ущерб отношениям стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет георгиевской ленты в республике. Её слова опубликованы на сайте ведомства. 14 апреля стало известно, что местных жителей и гостей Молдавии начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты.

Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл, и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией <...> Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики и прагматичному и взаимовыгодному партнёрству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, — сказала Захарова.

8 апреля парламент Молдавии в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Несмотря на протест депутатов Блока коммунистов-социалистов (БКС), которые сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие поправок.