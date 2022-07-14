В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту

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Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает РИА Новости. При этом она выразила надежду, что ведомства «найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними».

Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами. Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас, — сказала Шимоните.

С 18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% от всего объема перевозок.

Ранее стало известно, что 13 июля Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. При этом Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.