Песков: широкое празднование Дня Победы в Мариуполе невозможно Песков заявил, что широко отпраздновать День победы в Мариуполе не получится

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Организация праздничных мероприятий в Мариуполе, посвящённых Дню Победы, невозможна «по понятным причинам», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что 9 мая в городе будет много российских граждан, однако об отправке официальных делегатов из РФ речи не идёт, пишет ТАСС.

Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно. Время придёт, и там будет широкое празднование,— заявил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ контролируют Мариуполь. По его словам, на освобождённых территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что жителям Мариуполя помогут восстановить город. По его словам, их не оставят один на один с проблемами. Он отметил, что соответствующие решения приняты по итогам визита первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.