Мариупольцам пообещали восстановить город Глава ДНР Пушилин заявил, что мариупольцев не оставят один на один с проблемами

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жителям Мариуполя помогут восстановить город. По его словам, их не оставят один на один с проблемами: он отметил, что соответствующие решения приняты по итогам визита первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Город обязательно восстановим — на помощь придет вся Россия. Дети летом отдохнут в здравницах РФ, в том числе крымских. А пока они получили в подарок «Азбуку Донбасса» и наперебой засыпали своим вопросами. Эти детки никогда больше не должны знать ужасов войны, — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранее Кириенко и Турчак посетили Мариуполь. Они побывали на заводе имени Ильича, в морском порту, который сейчас восстанавливают, и в центре помощи партии «Единая Россия». Кроме того, политики приняли участие в церемонии открытия памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, не побоявшейся выйти к солдатам ВСУ, и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.