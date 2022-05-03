Под Харьковом нашли ставшую символом СВО «бабушку со Знаменем Победы»

Фото Соцсети

Бабушку, которая вышла к украинским военным с советским флагом и отказалась обменять его на продуктовый набор, нашли в Двуреченском районе Харьковской области. Кадры, на которых видны обветшалые дома, в одном из которых вместе с мужем живёт ставшая символом спецоперации бабушка Анна, опубликовал Telegram-канал «Известий».

Также на видео рядом с домами можно заметить противотанковые ежи. Вместе с мужем бабушка рассуждает о том, стоит ли отвязывать собак, и о том, как «несладко» приходится военным. При этом от эвакуации в Харьков супружеская пара отказалась, не желая бросать своих питомцев — котов и собак, хотя украинские военные пытались убедить их в том, что животные выживут и сами найдут себе пропитание. На прощание военные рекомендовали старикам уйти, «если можете и есть куда, хотя бы в метро», на что дедушка рассказал о больных ногах.

Тогда эвакуацию вызывать надо, звонить надо. Сейчас позвоним. Может, приедут, вас эвакуируют, значит, — заявил один из военных.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как пожилая жительница с советским флагом вышла навстречу украинским военным. Военнослужащий передал бабушке пакет с продуктами, забрал красное знамя и принялся его топтать. Тогда женщина отказалась от пайка и потребовала вернуть ей Знамя Победы, за которое воевали её родители.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в том числе в Организации Объединённых Наций. По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, дипломаты многих стран интересовались историей бабушки со Знаменем Победы.

Позже её изображение появилось на стене одного из жилых домов в подмосковном Реутове, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация разместит изображение украинской бабушки на ракете-носителе для одного из ближайших запусков. Также мэр перешедшего под контроль ВС России Мариуполя Константин Иващенко пообещал, что в центре города бабушке установят памятник.