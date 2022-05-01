В центре Мариуполя появится памятник бабушке с советским флагом

Фото dan-news.info

Власти Мариуполя в центре города установят памятник бабушке, которая вышла навстречу украинским военным с советским флагом и отказалась обменять Знамя Победы на продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Константина Иващенко. Монумент появится на площади имени Ленинского комсомола.

Завтра к утру привезут памятник храброй бабушке, которая встретила с советским флагом украинских военнослужащих и отказалась обменять Знамя Победы на продукты. В ближайшее время установим, — рассказал градоначальник.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как пожилая жительница с советским флагом вышла навстречу украинским военным. Военнослужащий передал бабушке пакет с продуктами, забрал красное знамя и принялся его топтать. Тогда женщина отказалась от пайка и потребовала вернуть ей Знамя Победы, за которое воевали её родители.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в том числе в Организации Объединённых Наций. По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, дипломаты многих стран интересовались историей бабушки со Знаменем Победы.

Позже её изображение появилось на стене одного из жилых домов в подмосковном Реутове, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация разместит изображение украинской бабушки на ракете-носителе для одного из ближайших запусков.