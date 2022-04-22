Роскосмос нанесёт на ракету портрет украинской бабушки с Красным Знаменем

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске. Пенсионерка в украинском селе отказалась брать продукты от бойца ВСУ, после того как он стал топтать советское Знамя Победы

Роскосмос разместит на ракете-носителе для одного из ближайших запусков изображение украинской бабушки, которая вышла к бойцам ВСУ со Знаменем Победы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Изображение пожилой женщины-героини с Красным Знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков, — написал Рогозин, прикрепив к публикации одно из многочисленных посвящённых храброй женщине изображений.

Видео, на котором пожилая женщина с Красным Знаменем в руках выходит к украинским военных, по ошибке приняв их за русских, широко разошлось в соцсетях. Боец ВСУ передаёт бабушке продукты, а сам отнимает и топчет флаг. Тогда женщина отказывается брать продукты и требует вернуть флаг, за который воевали её родители.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы, вызвала резонанс в этой международной организации. Дипломаты многих стран интересовались, что это за бабушка.