18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

Роскосмос нанесёт на ракету портрет украинской бабушки с Красным Знаменем

21:37, 23 апреля 2022
Роскосмос нанесёт на ракету портрет украинской бабушки с Красным Знаменем Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске. Пенсионерка в украинском селе отказалась брать продукты от бойца ВСУ, после того как он стал топтать советское Знамя Победы Фото: Павел Львов/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Роскосмос разместит на ракете-носителе для одного из ближайших запусков изображение украинской бабушки, которая вышла к бойцам ВСУ со Знаменем Победы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Изображение пожилой женщины-героини с Красным Знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков, — написал Рогозин, прикрепив к публикации одно из многочисленных посвящённых храброй женщине изображений.

Видео, на котором пожилая женщина с Красным Знаменем в руках выходит к украинским военных, по ошибке приняв их за русских, широко разошлось в соцсетях. Боец ВСУ передаёт бабушке продукты, а сам отнимает и топчет флаг. Тогда женщина отказывается брать продукты и требует вернуть флаг, за который воевали её родители.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы, вызвала резонанс в этой международной организации. Дипломаты многих стран интересовались, что это за бабушка.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео