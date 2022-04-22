Бабушку со Знаменем Победы изобразили на граффити в Реутове

Бабушку со Знаменем Победы, ставшую знаменитой после спора с украинскими военными, изобразили на граффити в подмосковном Реутове, сообщает «360». Её изображение начали наносить на стену жилого дома, осталось только дорисовать лицо.

История пенсионерки разлетелась по Сети 12 апреля. Она с красным Знаменем Победы вышла навстречу украинским солдатам, перепутав их с российскими военными. Женщина взяла пакет с продуктами, но сразу вернула его, когда один из бойцов наступил на флаг и стало ясно, кто они. Пенсионерка заявила, что за это знамя воевали её родители.

Этот случай дошёл и до Организации Объединённых Наций. По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, дипломаты многих стран интересовались, что это за бабушка. Он добавил, что сам считает подвигом её поступок.

Ранее стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузили российский триколор и Знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области. Собравшиеся сопровождали это криками «Ура» и скандировали: «Россия!». В Запорожье для решения гуманитарных вопросов прибыли депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артём Туров.