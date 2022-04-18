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Полянский: история бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

07:52, 19 апреля 2022
Полянский: история бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы, вызвала резонанс в этой международной организации. Дипломаты многих стран интересовались, что это за бабушка, отметил он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс, — подчеркнул Полянский.

Дипломат добавил, что считает подвигом поступок женщины.

Она не стала хитрить, юлить, <...> она продолжила продвигать то, во что она верит, она действительно дала оценку, она не взяла продукты, она попросила вернуть знамя, — заключил первый зампостпреда.

Ранее стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузили российский триколор и Знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области. Собравшиеся сопровождали это криками «Ура» и скандировали: «Россия!»

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