Полянский: история бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

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Литва не может закрыть границу с Калининградской областью в одностороннем порядке, заявил глава региона Антон Алиханов. По его словам, Вильнюс предлагал включить данную меру в очередной пакет санкций, но Евросоюз сделал исключение для транзита через Калининград, сообщает РИА Новости.

Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать, — сказал Алиханов. Он назвал разумным решение ЕС оставить транзит. Губернатор добавил, что Евросоюз пока соблюдает эти соглашения, но складывается ощущение,...