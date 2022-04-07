Турчак и Пушилин водрузили в Запорожье флаг России и Знамя Победы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузили российский триколор и Знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области. Они также пообщались с местными жителями, сообщает военный Telegram-канал Wargonzo, опубликовавший видеозапись мероприятия.

На кадрах видно, как сначала Пушилин снимает со здания в Розовке флаг Украины и водружает вместо него Красное знамя. Затем Турчак с другой стороны того же здания устанавливает российский флаг. Собравшиеся сопровождали это криками «Ура» и скандировали: «Россия!»

Сообщается также что, что в Розовке открыта приёмная главы ДНР. Кроме того, в Запорожье для решения гуманитарных вопросов прибыли депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артём Туров.

Розовка, являющаяся административным центром приграничного с Донецкой областью Розовского района, расположена в 54 км от Мариуполя. Под контроль сил ДНР населённый пункт перешёл в начале марта.

В конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя. По словам главы республики, здание было взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ и члены нацбатальонов сорвали эвакуацию гражданского населения из Мариуполя, обстреляв из крупнокалиберного оружия маршрут для вывоза людей. По нему из города должны были эвакуироваться и иностранцы. В ведомстве добавили, что российская сторона создала все условия для обеспечения выхода мирных граждан и иностранцев из Мариуполя в Бердянск, а далее — в Крым или Запорожье морским и дорожным транспортом.