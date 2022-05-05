Памятник бабушке со Знаменем Победы появился в Мариуполе

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Памятник бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ с красным знаменем появился в Мариуполе. Об этом написал в своём Telegram-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Политик накануне вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил Донбасс. В сопровождении главы ДНР Дениса Пушилина Турчак и Кириенко побывали на освобождённых территориях.

t.me/turchak_andrey

Эта героическая женщина показала всему миру, что значит для наших людей память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Насколько для нас эта память свята, и как мы готовы её защищать. Долгих лет жизни бабушке Ане. Она пример для всех нас, — написал секретарь Генсовета «ЕР».

История украинской бабушки уже облетела весь мир. Пожилая женщина, обознавшись, вышла встречать со Знаменем Победы украинских бойцов. Те предложили старушке продукты и стали топтать знамя. Женщина отказалась от продуктов и потребовала вернуть флаг, за который воевали её родители.

Ранее сообщалось, что бабушку, которая вышла к украинским военным с советским флагом и отказалась обменять его на продуктовый набор, нашли в Двуреченском районе Харьковской области. Кадры, на которых видны обветшалые дома, в одном из которых вместе с мужем живёт ставшая символом спецоперации бабушка Анна.