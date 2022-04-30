Морской порт в Мариуполе может скоро возобновить работу

Морской порт Мариуполя / Фото Сергей Батурин/РИА Новости

В морском порту Мариуполя стартовали работы по восстановлению и очистке инфраструктуры. Специалисты ремонтируют причалы и проверяют работоспособность техники. Представители МЧС ДНР проводят осмотр территории в поисках мин и иных взрывоопасных снарядов, передаёт РИА Новости.

В порту Мариуполя идёт подготовка к возобновлению активной работы. Сотрудники порта очищают причал, работает погрузочная техника, — сказал корреспондент издания.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал о том, как восстанавливают город. По его словам, работы уже начались и бригады работают по 8---10 часов в сутки. Иващенко заявил, что все дома, которые можно восстановить, будут восстановлены, даже в частном секторе.