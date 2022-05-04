Шойгу: Мариуполь под контролем российских военных Шойгу сообщил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь

г. Мариуполь, проспект Победы / Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военнослужащие контролируют Мариуполь, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, на освобождённых территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь.

На освобождённых от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море, — сказал Шойгу.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль российских войск. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Путин приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым. Позже появились сообщения о группах гражданских лиц, покинувших территорию завода. Впоследствии глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что собирается учредить гражданскую государственную награду для жителей Мариуполя, переживших затяжные боевые действия.