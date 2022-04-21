Путин: всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь

Всем военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов, а также иностранным наёмникам, решившим сдаться в плен российским военным в Мариуполе, гарантирована жизнь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, говорится на сайте Кремля.

Предложите ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, — сказал президент РФ.

Глава государства также подчеркнул, что завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Он поздравил министра обороны Сергея Шойгу, попросил передать слова благодарности военнослужащим, а также представить предложения по награждению отличившихся бойцов к государственным наградам.

В ходе встречи с главой Минобороны Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Президент РФ назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.