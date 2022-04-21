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Политика

Путин: всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь

Путин подтвердил планы сохранить жизнь всем сдавшимся в Мариуполе
10:34, 21 апреля 2022
Путин: всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь Встреча с министром обороны Сергеем Шойгу Фото: kremlin.ru
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Всем военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов, а также иностранным наёмникам, решившим сдаться в плен российским военным в Мариуполе, гарантирована жизнь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, говорится на сайте Кремля.

Предложите ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, — сказал президент РФ.

Глава государства также подчеркнул, что завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Он поздравил министра обороны Сергея Шойгу, попросил передать слова благодарности военнослужащим, а также представить предложения по награждению отличившихся бойцов к государственным наградам.

В ходе встречи с главой Минобороны Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Президент РФ назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

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