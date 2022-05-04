В ДНР могут учредить госнаграду для жителей Мариуполя Глава ДНР Пушилин заявил, что планирует учредить госнаграду для жителей Мариуполя

Житель города Мариуполь на одной из улиц / Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Соловьёв Live», что собирается учредить гражданскую государственную награду для жителей Мариуполя, переживших затяжные боевые действия. В конце апреля в ДНР учреждена медаль «За освобождение Мариуполя», которую получат непосредственные участники военных операций на территории города.

Я бы здесь отдельно учредил некую гражданскую государственную награду для жителей Мариуполя, которые в этот непростой период пережили, очень стойко это прошли и сейчас не потеряли человечность, — сказал Пушилин

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль российских войск. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Путин приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым. Позже появились сообщения о группах гражданских лиц, покинувших территорию завода.