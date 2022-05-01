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ТАСС: ещё 40 человек эвакуировали с завода «Азовсталь»

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики эвакуировали ещё 40 человек, в числе которых восемь детей и 14 женщин, сообщает ТАСС. По данным агентства, людей вывозили на трёх автобусах.

Ещё 40 мирных жителей, включая восьмерых детей, эвакуированы в воскресенье с территории мариупольского комбината «Азовсталь», — говорится в сообщении.

30 апреля с завода вышла группа из 25 гражданских, в том числе шестеро детей. Позже с прилегающих к комбинату территорий, по данным штаба территориальной обороны ДНР, эвакуировали ещё 28 человек, среди которых были женщины, пожилые люди и дети, в том числе один четырёхмесячный малыш.

1 мая в Минобороны России подтвердили эвакуацию 46 человек с «Азовстали» и прилегающих к заводу территорий: 25 из них покинули комбинат днём, и ещё 21 человек — ночью. В оборонном ведомстве добавили, что им предоставили ночлег, питание, а также медицинскую помощь.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев заявил, что территория «Азовстали» «закупорена намертво». По его словам, Вооружённые силы России, бойцы Чечни и силы ДНР имеют полный контроль над территорией завода, а также весь промышленный комплекс просматривается с воздуха дронами.