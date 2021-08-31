В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон

США могут использовать своё влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что в России не считают себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины, однако внимательно следят за визитом Зеленского в Вашингтон. По словам Пескова, в Кремле н е думают , что поездка Зеленского в США несёт риски для отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский после официального визита к президенту США Джо Байдену в Вашингтон направится в Калифорнию, перед этим встретившись с руководителями министерств. Также глава Украины откроет в столице США Украинский дом и посетит значимые для украинско-американских отношений места. Встречу двух глав государств переносили уже дважды.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».