Россия отказалась выплачивать компенсации иноагентам Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплатам иноагентам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет выплачивать компенсации иноагентам, присужденные решением ЕСПЧ. Он уточнил, что Россия не будет исполнять постановления Европейского суда по правам человека с 15 марта, соответствующее постановление подписал президент Владимир Путин 11 июня.

Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше, — заявил Песков.

Ранее в электронной базе Госдумы появилось два законопроекта, касающихся разрыва отношений российского госаппарата с ЕСПЧ. Авторы одного из них предложили сделать альтернативой ЕСПЧ Конституционный суд России: до этого один из авторов нынешних поправок Андрей Клишас заявлял, что в очень многих случаях Конституционный суд встаёт на сторону заявителя и представляет собой более эффективный и действенный механизм, чем ЕСПЧ.

16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы.