Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации

Россия перестаёт быть членом Совета Европы с 16 марта. Соответствующее решение принято комитетом министров СЕ, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации. Таким образом, РФ прекращает своё членство в собрании после 26 лет работы.

На внеочередном заседании сегодня утром комитет министров постановил в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, — говорится в тексте.

Накануне за исключение России из состава Совета Европы проголосовала ПАСЕ. За высказались 216 депутатов и трое воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти страны давно приняли решение о выходе из организации. Тем не менее Россия прежнему остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что СЕ в последнее время много критикует и осуждает Россию, однако без неё организации нечем будет заняться и выход только один — самораспуститься. Он также напомнил, что РФ была одним из крупнейших спонсоров организации и сэкономленные деньги пойдут на решение экономических проблем в стране.