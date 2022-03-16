ЕСПЧ отказался рассматривать заявления против России после её выхода из СЕ

Европейский суд по правам человека больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы, говорится в распространенном пресс-службой суда релизе. Так будет продолжаться, пока не будут определены правовые последствия выхода РФ в работе ЕСПЧ, пишет РИА Новости.

В соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что Российская Федерация перестаёт быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации, — сказано в документе.

15 марта вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой сообщил, что решение о выходе России из Совета Европы принято. Письмо от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова было направлено в Совет Европы. В ПАСЕ единогласно проголосовали против дальнейшего присутствия России в организации.

Россия перестаёт быть членом Совета Европы с 16 марта. Таким образом, РФ прекращает своё членство в собрании после 26 лет работы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».