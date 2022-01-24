В Кремле обеспокоились расширением НАТО в сторону Восточной Европы
Сона Рустамова
Сона Рустамова
14:49, 24 января 2022
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
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Заявления НАТО о направлении дополнительных сил в Восточную Европу усиливают напряжённость в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, действия Альянса у российской границы не могут быть проигнорированы Москвой. Его слова приводит ТАСС.
Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряжённость растёт,— сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что всё происходит из-за действий со стороны США и НАТО, а также за счёт той информации, которая распространяется ими. При этом вопрос участия кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, он предложил адресовать в Минобороны.
Всё-таки имеет место постоянный процесс учений, манёвров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться,— подчеркнул Песков.
Ранее в заявлении Североатлантического альянса сообщалось, что НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, а Франция объявила о готовности перебросить силы в Румынию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения союзников. Он подчеркнул, что организация продолжит принимать все необходимые меры для защиты.