В Конгрессе США рассказали, как Трамп лгал государству о своих доходах

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп годами предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении своего знаменитого отеля в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют документы палаты представителей США по надзору и реформе, передаёт NBC.

Президент Трамп существенно преувеличивал финансовое положение гостиницы Trump Hotel, когда публично обнародовал вводящие в заблуждение данные, — говорится в письме, которое цитирует телеканал.

Отмечается, что за четыре года пребывания Трампа на посту главы государства его отель понёс убытки в размере свыше $70 млн. При этом, согласно документам палаты представителей США, бывший американский лидер заявлял, что его гостиница приносила ему десятки млн долларов прибыли.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Они изъяли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику, после чего Джулиани назвал оперативные действия «бесконтрольными», проведёнными в попытке «подставить» хозяина квартиры. Он добавил, что агенты спецслужбы появились перед дверями его квартиры в 6 часов утра.