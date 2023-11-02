В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине больше ракет ATACMS Reuters: конгрессмены призвали Байдена передать ВСУ больше ракет ATACMS

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Джо Байден

Республиканцы в Конгрессе США потребовали от президента-демократа Джо Байдена поставить Украине больше американских ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS), пишет агентство Reuters. По их мнению, раз после предыдущей такой поставки Россия не пошла на обострение конфликта, то необходимо это повторить.

Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS. Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру, — цитирует агентство выдержки из письма конгрессменов, направленного Байдену.

В конце октября в Минобороны РФ рассказали, что огнем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ATACMS. По словам бывшего замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, перехватить данные боеприпасы могли и другие средства российской противовоздушной обороны. Генерал отметил, что скорость полета ракет ATACMS не превышает 1400 м в секунду и поэтому они являются уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС.