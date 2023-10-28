Стало известно, чем ВС России сбили ракеты ATACMS в зоне СВО Генерал Бижев: ракеты ATACMS в зоне СВО сбили российские ЗРС С-400

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ATACMS, про уничтожение которых рассказали в Минобороны РФ, были сбиты огнем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил ТАСС бывший замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, перехватить данные боеприпасы могли и другие средства российской противовоздушной обороны.

Две украинские ракеты ATACMS производства США, об уничтожении которых сообщило Минобороны РФ, были сбиты огнем зенитных ракетных систем С-400, — подчеркнул эксперт.

Генерал отметил, что скорость полета ракет ATACMS не превышает 1400 м в секунду и поэтому они являются уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС. Источник агентства, близкий к Минобороны, ранее рассказал, что по ATACMS ударили на максимальной дальности, в момент поражения ракеты находились на высоте примерно в 1000 м. Российские военные в данном случае использовали новые боевые части зенитных управляемых ракет.

Бижев напомнил, что в зоне действия специальной военной операции российские войска успешно применили ЗРС С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. При этом, указал генерал, С-400 в боевой работе также взаимодействуют с космическими и радиотехническими средствами целеуказаний.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американские ракеты ATACMS уязвимы перед любой системой ПВО в арсенале Вооруженных сил России. Он назвал их «достаточно старыми», 1990-х годов разработки. Аналитик не исключил, что ATACMS могли быть уничтожены системами «Бук-М3», «Тор», «Панцирь» или С-300.