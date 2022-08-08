В КНР призвали США не питать иллюзий о контроле над страной через Тайвань Минобороны КНР призвало США не питать иллюзий о контроле над страной с помощью Тайваня

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КНР призвала США уважать интересы Пекина, в связи с чем отказаться от иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня. Такое заявление сделал представитель китайского министерства обороны У Цянь. Его слова приводятся на сайте оборонного ведомства.

КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьёзной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать всё дальше и дальше по ошибочному пути, — сказал У Цянь.

Обострение отношений между двумя странами возникло в начале прошлой недели, когда спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего азиатского турне посетила Тайвань. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, её поездка не противоречила политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступил против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к манёврам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолётов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединённых Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.