Reuters узнал о пролете китайских боевых самолетов около Тайваня Reuters: китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив

Фото: China Military

Несколько китайских военных самолетов пролетели недалеко от линии, разделяющей Тайваньский пролив, сообщает Reuters. Пролет боевой авиации КНР связан с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. На сайте Flightradar24 показано, что самолет, на борту которого может может находиться американский политик, взял курс в сторону Тайваня.

Китайские военные самолеты пролетели близко к срединной линии, разделяющей Тайваньский пролив, — говорится в сообщении.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить набирающую обороты напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань оскорблением населения Китая. Дипломат сообщила, что американские временщики в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху местным зрителям. Захарова также назвала США государством-провокатором.