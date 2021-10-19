В КНДР раскрыли подробности новых ракетных испытаний

КНДР подтвердила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Тестовый пуск проводился Национальной академией оборонных наук. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что ракета отправилась с подводной лодки «8.24 Ёнгун». С неё снаряд запускался и в ходе испытаний, которые состоялись пять лет назад.

Новый тип БРПЛ со значительным улучшением технологий контроля подвижности, включая боковую и скользящую, внесёт большой вклад в развитие оборонных технологий страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота, — говорится в сообщении.

Ранее КНДР провела испытания двух баллистических ракет малого радиуса действия. Они были направлены в сторону Японского моря. Правительство Японии выразило протест. По словам заместителя генсека японского кабмина Ёсихико Исодзаки, подобные ситуации «представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону».

Действия КНДР также осудили в Южной Корее. В Сеуле выразили глубокое сожаление из-за случившегося. США также отреагировали на данный инцидент. Американские военные осудили эти действия, но при этом сообщили об отсутствии угрозы для Соединённых Штатов и союзников. Вашингтон призвал Пхеньян воздержаться в дальнейшем от дестабилизирующих действий.