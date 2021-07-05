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В Китае заявили, что слова Путина о мировой войне «потрясли» Запад

19:32, 04 июля 2021
Фото: pixabay.com
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Эксперты китайского издания Sina прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о мировой войне. Заявление было сделано в ходе прямой линии. По словам журналистов, высказывание президента РФ о возможном нанесении удара по кораблям НАТО в Чёрном море потрясло западное военное общество, пишет «ПолитРоссия».

Китайские аналитики считают, что Путин дал Западу понять, что намерен твёрдо отстаивать интересы своей страны. США и Евросоюз не ожидали такой откровенности от президента России. Его слова повергли их в шок.

Defender пересёк российскую границу у мыса Фиолент 23 июня. Российские пограничники были вынуждены применить предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

По мнению Путина, провокация с кораблём Defender была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.

Ранее пользователи из Болгарии осудили статью на портале «Факти», посвящённую инциденту с британским эсминцем в Чёрном море. По мнению большинства комментаторов, военные королевства должны благодарить русских за «пощаду».

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