Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма в Чёрном море является провокацией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, в этой провокации также участвовали и США. Путин не считает, что в инциденте с британским эсминцем мир стоял на пороге третьей мировой войны, даже если бы российские корабли потопили Defender.

Те, кто это делает, понимают, что не выйдут победителями из этой ситуации, — подчеркнул российский лидер.

Также Путин отреагировал на учения Sea Breeze на Украине с участием членов НАТО. Он отметил, что в ответ на прекращение военных учений РФ у границ Украины западные страны «припёрлись» к границам России.

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23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Ранее в Великобритании объяснили потерю бумаг по эсминцу Defender ошибкой «конкретного человека». Замглавы Минобороны Соединённого Королевства Джереми Куин добавил, что потерявший документы сотрудник сам позже в этом признался.