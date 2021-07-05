Пользователи из Болгарии осудили статью на портале «Факти», посвящённую инциденту с британским эсминцем в Чёрном море. По мнению большинства комментаторов, военные королевства должны благодарить русских за «пощаду».

Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и кваканье Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации... у них остались друзья и родственники, — отметил один из сторонников России.

Автор статьи, выступающий на стороне Украины, написал, что причина провокационных действий Великобритании в Чёрном море — попытка вернуть себе статус морской державы. При этом Москва, по его словам, «хочет она того или нет, должна будет считаться с этим, особенно раз она оккупант и агрессор».

Болгары отреагировали на его высказывания, назвав статью юмористической, не имеющей ничего общего с реальностью.

«НАТО плывет... но Крым остается российским и останется таковым!», «Озеро Русское. Кто не понял, тот поймет. И традиционно трудным способом», «Cчacтливee руccких лeтчикoв нeт... Лeтaть нa cвoбoдe, имитирoвaть aтaки, зaпуcкaть рaкeты и cбрacывaть бoмбы. И нe нa cимулятoрe, a вживую», написали пользователи.

Британский эсминец пересёк российскую границу у мыса Фиолент 23 июня. Российские пограничники были вынуждены применить предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

По мнению президента России Владимира Путина, провокация с кораблём Defender была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.