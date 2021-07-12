В Китае собрали первый урожай «космического» риса

В Китае собрали первый урожай риса из семян, которые в прошлом году были в космосе. Они слетали на Луну и вернулись обратно, находясь на борту космического аппарата «Чанъэ-5», передаёт «360».

Урожай собрали специалисты Южно-Китайского сельхозуниверситета. Семена риса находились на Луне в течение нескольких дней.

Космический аппарат «Чанъэ-5» находился в космосе с 24 ноября по 1 декабря. Он совершил посадку на видимой стороне Луны. За двое суток аппарат собрал грунт, а после отправился на Землю. На его борту находилось 40 граммов семян риса, которые подверглись космическому излучению.

Семена посадили на поле учебно-исследовательской базы Южно-Китайского сельхозуниверситета. Центральное телевидение Китая сообщило, что урожай «космического» риса начали собирать 9 июля. Учёные полагают, что такой урожай имеет большую ценность для научных исследований, потому что семена, которые подверглись космическому воздействию, могут стать потенциальной основой для появления новых высокоурожайных культур.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года китайский космический аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта. Теперь они представлены в Национальном музее Китая. Образцы были выставлены в прозрачном контейнере, их общий вес составляет 100 граммов. Размеры самого контейнера символичны — 38,4 см в высоту и 22,8 см в ширину. Первое из этих чисел является отсылкой к расстоянию от Земли до Луны, которое составляет 384 тысячи километров. А второе — количество дней, потребовавшееся для миссии по сбору и доставки реголита.

Временная выставка содержит ещё около 40 экспонатов, посвящённых лунной миссии КНР. После выставки в Пекине экспозицию представят и в других городах страны.