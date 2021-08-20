В Китае назвали самые невкусные мировые деликатесы

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Китайский пользователь мессенджера WeChat назвал самые неприятные для вкусовых рецепторов национальные блюда из разных стран. Он выбрал десять продуктов, сообщают РИА Новости.

На последнем месте хаукарль — исландское блюдо, частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. Пахнет аммиаком. Затем хаггис — шотландское блюдо из бараньих потрохов. Следующим назван индонезийский суп из летучих мышей — паники. Автор рейтинга добавил, что из-за коронавируса интерес к нему не исчез.

На седьмом месте фрукт дуриан, на шестом жареные кузнечики из Уганды. На пятом итальянский сыр касу марцу с живыми личинками сырной мухи.

Выше в рейтинге голубиное мясо, тайваньские пирожки из свиной крови, змеиное вьетнамское вино... Автор предупреждает , что иногда змея в бутылке может оказаться живой.

И самое неприятное блюдо — балют. Это утиные яйца, выдержанные ещё до того, как зародыш птенца созреет. Через скорлупу видно скелет и оперение.

Ранее тоже пользователь WeChat из Китая распробовал русскую кухню и назвал самые вкусные, на его взгляд, российские блюда.