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В Китае зарегистрированы 17 новых случаев пневмонии неизвестного типа. Об увеличении числа заболевших сообщило медицинское управление китайского города Ухань.

Официально число заразившихся вирусом достигло 62 человек. Тем временем британские эксперты заявили, что в действительности число заболевших достигло почти 1700 человек.

Ранее китайские власти установили, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на рынке в городе Ухань. Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано, передаёт «Интерфакс».

К настоящему времени зафиксировано только два летальных исхода. В китайском городе Ухань 15 января умер второй человек, заболевший новым типом коронавируса. 69-летний мужчина поступил в госпиталь с нарушением функции почек и серьёзными повреждениями внутренних органов, писал NEWS.ru.