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30 июля 2025 в 11:49

В Китае анонсировали важное военное мероприятие с участием России

МО КНР анонсировало совместные с Россией учения «Морское взаимодействие — 2025»

Фото: МО РФ

ВМФ России и ВМС Китая планируют проведение совместных военных учений «Морское взаимодействие — 2025» в августе нынешнего года, сообщил представитель Министерства обороны КНР старший полковник Чжан Сяоган в социальной сети WeChat. По его словам, маневры в небе и на воде состоятся вблизи Владивостока.

Китайские и российские Военно-морские силы проведут совместные учения «Морское взаимодействие — 2025» в августе в акватории и воздушном пространстве в районе Владивостока. После учений часть задействованных сил с обеих сторон отправится в соответствующие районы Тихого океана для проведения шестого совместного морского патрулирования, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о проведении ВМФ России учений «Июльский шторм», которые состоялись в период с 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. Командовал маневрами адмирал Александр Моисеев. В ходе мероприятия была проверена способность флота выполнять нестандартные оперативные задачи.

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Владивосток
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