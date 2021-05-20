В Киеве заявили, что судьба мирного процесса в Донбассе решится к 1 октября

https://static.news.ru/photo/2feb7bf6-b9b2-11eb-a676-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Арестович — советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится к октябрю 2021 года. В эфире телеканала «Украина 24» он назвал несколько моментов, которые будут иметь значение.

По мнению советника, «много что решит» встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Второе — это возможная встреча Зеленского с Путиным. Она также может многое решить или не решить, — отметил Арестович.

Свою роль в ситуации могут также сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму. Кроме того, советник Зеленского упомянул учения «Запад-2021», которые в сентябре пройдут около границ Украины.

Первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом, — добавил Арестович.

Ранее стало известно, что украинские власти представили «нормандской четвёрке» новый проект отдельных элементов «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» для разработки дорожной карты урегулирования конфликта на территории Донбасса. В документе Киев настаивает на полном восстановлении контроля над границей с РФ до выборов местной власти в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.