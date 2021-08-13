Отказ Украины от нейтрального статуса приведёт к прекращению существования страны. Об этом заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала «Наш».

Она отметила , что после получения статуса члена Североатлантического альянса Украину «порвут по тем швам, по которым сшивали».

Наше государство возникло только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. <...> Как только мы начнём отказываться всерьёз от этого статуса — нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования, — подчеркнула политик.

Она напомнила, что Киев в настоящее время предпринимает значительные попытки отказаться от нейтрального статуса, и предупредила о губительных для страны последствиях.

Ранее стало известно, что власти Украины должны адекватно реагировать на предупреждения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Парламентарий насчитал десять таких предупреждений. Кузьмин отметил, что российский руководитель много раз указывал Киеву на ошибочную политическую линию, однако его заявления на Украине продолжают игнорировать.