В Раде вскрыли хитрую схему, по которой мужчины уезжают с Украины Депутат Железняк: украинские артисты сбегают из страны, пользуясь правом выезда

Украинские артисты, которые получают право выезда из страны, пользуются этим, чтобы сбежать с территории бывшей советской республики, заявил депутат Рады Сергей Железняк в своем YouTube-канале. По его данным, среди таких граждан много тех, кто не имеет никакого отношения к искусству. Железняк указывает, что за годы конфликта Министерство культуры оформило выезд за пределы страны примерно для трех тысяч мужчин.

Именно Минкульт поставил антирекорд среди всех госорганов, потому что только с 2022 года по весну 2025 года по письмам Минкульта за границу уехали и не вернулись около трех тысяч мужчин. Это, считайте, полноценная бригада, — сказал депутат.

Он добавил, что некоторых регистрировали как сценических техников, специалистов по звуку или музыкантов, хотя на самом деле они работали в других сферах, например в сфере IT или бизнеса. Такие лица получали возможность покинуть страну под предлогом участия в мероприятиях вроде трансляции Евровидения.

Ранее депутат Андрей Колесник в интервью NEWS.ru высказал предположение о возможных жестких мерах в отношении протестных настроений на Украине в связи с мобилизацией. Парламентарий отметил растущее недовольство граждан, вызванное планами призыва женщин в армию.