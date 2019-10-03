https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко опроверг информацию о вынесении законопроекта об особом статусе Донбасса на референдум.

По его словам, не существует закона о референдуме, который бы позволил в случае необходимости его провести.

При этом политик добавил, выступая в программе «Право на власть» на телеканале «1+1» , что существующие процедуры рассмотрения законопроектов позволяют гражданам Украины быть в курсе того, что происходит в стране.

Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы по всей стране прошли митинги противников такого решения Киева под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса. Это нужно для преодоления последствий вооружённого конфликта и достижения мира.