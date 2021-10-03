В Кабуле у посольства России «Талибан» ликвидировал боевиков ИГ
Александр Чеков
Александр Чеков
15:13, 04 октября 2021
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Спецназ запрещённого в России движения «Талибан» в ходе боя в столице Афганистана Кабуле ликвидировал группу боевиков террористической группировки ИГ (запрещённой в России). Столкновение завязалось рядом с посольством России в афганской столице, сообщил РИА Новости осведомлённый источник на месте.
Бой между террористами ИГ и талибами завязался в нескольких сотнях метров от посольства России. Ликвидирована группа из пяти боевиков, — сказал собеседник агентства.
Из посольства 4 октября днём была слышна происходившая неподалёку интенсивная перестрелка, предположительно, с использованием пулемётов и автоматов. Опубликовано видео с места событий.
Ранее террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за серию взрывов автомобилей боевиков движения «Талибан». Теракт в Джелалабаде произошёл в результате срабатывания самодельных взрывных устройств. Погибли восемь человек, в том числе боевики «Талибана». Среди получивших ранения есть женщины и дети.