В Кабуле у посольства России «Талибан» ликвидировал боевиков ИГ

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Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана указали на приоритетное использование узбекского языка по отношению к русскому. Об этом свидетельствуют соответствующие таблички, появившиеся в общественных местах, сообщает Telegram-канал местной администрации.

На входах в магазины и в общественном транспорте появились таблички с просьбой употреблять узбекский язык и отказываться от русского. Русские слова там соседствуют с узбекскими, но последние помечены зелёной галочкой,...