Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в афганском Джелалабаде

Террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещено в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов автомобилей боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Подобные инциденты произошли в афганском городе Джелалабад 18 и 19 сентября. Об этом сообщает Independent.
Члены ИГ
Теракт в Джелалабаде произошёл в результате срабатывания самодельных взрывных устройств. Погибли восемь человек, в том числе боевики «Талибана». Среди получивших ранения есть женщины и дети.
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.