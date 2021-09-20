Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в афганском Джелалабаде

Террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещено в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов автомобилей боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Подобные инциденты произошли в афганском городе Джелалабад 18 и 19 сентября. Об этом сообщает Independent.

Члены ИГ опубликовали соответствующее заявление в своём информационном агентстве. По данным Independent, в сообщении говорится о растущей угрозе талибам со стороны их давних оппонентов.

Теракт в Джелалабаде произошёл в результате срабатывания самодельных взрывных устройств. Погибли восемь человек, в том числе боевики «Талибана». Среди получивших ранения есть женщины и дети.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.