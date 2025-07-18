Посольство России ответило на переименование бульвара Сталинград во Франции

Российское посольство в Telegram-канале раскритиковало власти французского города Драп за переименование бульвара Сталинград. Поступок мэрии в дипмиссии назвали циничным.
Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции, — отметили дипломаты.
Слова Рюсо в посольстве сочли попыткой переписать историю. В дипмиссии подчеркнули, что Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Дипломаты напомнили «причастным к этому позорному решению» слова бывшего президента Франции Шарля де Голля, который назвал Сталинград «не только символом побед», но и «прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии».
Ранее сообщалось, что новый учебник по истории для молдавских школьников преподносит Сталинградскую битву как «катастрофу». В нем обнаружили героизирующие нацистов тезисы. В учебном пособии имеется целый раздел, посвященный участию войск Румынии в вооруженном конфликте на стороне гитлеровской Германии.