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18 июля 2025 в 11:58

Посольство России ответило на переименование бульвара Сталинград во Франции

Посольство России назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российское посольство в Telegram-канале раскритиковало власти французского города Драп за переименование бульвара Сталинград. Поступок мэрии в дипмиссии назвали циничным.

Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города А. Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции, — отметили дипломаты.

Слова Рюсо в посольстве сочли попыткой переписать историю. В дипмиссии подчеркнули, что Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом в ходе Второй мировой войны. Дипломаты напомнили «причастным к этому позорному решению» слова бывшего президента Франции Шарля де Голля, который назвал Сталинград «не только символом побед», но и «прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии».

Ранее сообщалось, что новый учебник по истории для молдавских школьников преподносит Сталинградскую битву как «катастрофу». В нем обнаружили героизирующие нацистов тезисы. В учебном пособии имеется целый раздел, посвященный участию войск Румынии в вооруженном конфликте на стороне гитлеровской Германии.

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