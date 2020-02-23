https://static.news.ru/photo/2d408750-562d-11ea-80d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 43. Восемь пациентов скончались.

Такие данные привёл глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Киянуш Джаханпур, передаёт агентство «Клуб молодых журналистов» (КМЖ).

Ранее сообщалось о 28 заражённых, шесть из которых умерли.

Информация о первых случаях заболевания в Иране коронавирусной инфекцией появилась 19 февраля. Случаи заражения уже выявлены в провинциях Кум, Маркази и Мазендеран.

Ранее власти страны приняли решение проводить спортивные мероприятия в Тегеране без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более 23 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения встревожена неясными случаями заражения новым типом коронавируса. Речь идёт о тех пациентах, которые не бывали в КНР или не контактировали с заражёнными. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также выразил обеспокоенность фактом распространения заболевания за пределами Китая. Это, по его мнению, говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.