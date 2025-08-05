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05 августа 2025 в 13:50

В Индии рассказали, как США «переобулись в прыжке» с российской нефтью

Times Now: США за год изменили мнение о закупках Индией российской нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское руководство, вступившее в конфронтацию с индийскими властями из-за приобретения Нью-Дели нефти у России, еще в прошлом году не возражало против импорта российских энергоносителей, передает канал Times Now. При этом экс-посол США в Индии Эрик Гарсетти говорил о поддержке таких закупок из-за нежелания Вашингтоном роста цен на нефть.

Они (Индия. — NEWS.ru) покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене. Это не было нарушением или чем-то подобным. На самом деле это было целью политики, поскольку <...> мы не хотели роста цен на нефть, и они это выполнили, — говорил дипломат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ощутимо повысит торговые пошлины в отношении Индии, так как Нью-Дели все еще закупает российскую нефть. При этом, отметил он, индийское руководство затем реализует это сырье на свободном рынке с большой наценкой.

При этом представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что угрозы Вашингтона в адрес Индии за приобретение нефти у России являются неоправданными и неразумными. Государства, критикующие Индию, сами состоят в торговых отношениях с РФ, напомнил он.

Индия
США
Россия
нефть
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