https://static.news.ru/photo/f624ab64-5570-11ea-bd57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katja Radon/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Геологи обнаружили в Индии запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны. Новые рудники открыли в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость их содержимого оценивается примерно в 12 трлн рупий (10,7 трлн рублей).

По оценкам геологов, в обнаруженных рудниках находится 3,5 тысячи тонн золота, сообщает India Times. Если это так, то Индия выйдет на второе место по объёму золотых запасов в мире (её золотой запас сейчас составляет 626 тонн). Первое место в этом списке занимают США с 8133,5 тонны, второе место пока у Германии (3366 тонн).

Ранее NEWS.ru писал, что в украинском регионе Закарпатье обнаружили месторождение золота в 2,4 тонны. Геологи заявили о перспективности дальнейших работ на этой территории и даже создания золоторудных месторождений.