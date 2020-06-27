В Индии неспособная забеременеть женщина оказалась мужчиной

https://static.news.ru/photo/2481595a-b8a7-11ea-985c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look Press

У тридцатилетней жительницы Индии, прожившей девять лет в браке, обнаружили редкое генетическое заболевание и мужской набор половых хромосом XY.

Отмечается, что пациентка, которая обратилась к врачам с болями в животе, страдает синдромом Морриса. Люди с этим заболеванием внешне похожи на женщин, но генетически являются мужчинами.

Судя по её внешности, это женщина. Начиная с голоса, развитой груди, нормальных наружных половых органов, — цитирует РИА Новости онколога Анупама Датта.

По его словам, яички не синтезировали тестостерон, так как оставались неразвитыми внутри тела, из-за чего женские половые гормоны сформировали внешность пациентки. Более того, у пациентки отсутствовала матка и яичники, никогда не было менструаций, поэтому попытки зачать ребенка оказались безрезультатными.

Что же касается болей в животе, то они оказалась симптомом рака. Пациентка сейчас проходит курс химеотерапии.

Как ранее писал NEWS.ru, в России падает рождаемость и растёт естественная убыль населения. На ситуации сказываются различные факторы, среди которых — экономический застой, падение цен на нефть и вступление в репродуктивный возраст неготовой к рождению детей молодёжи. При этом на экономику критически влияет пандемия коронавируса: в условиях кризиса жители лишаются работы и доходов. Всё это может привести к тому, что страна погрузится в демографический шторм, а рождаемость упадёт ниже показателей 1990-х годов, считают эксперты.