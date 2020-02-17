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Индийские власти приведут в исполнение смертный приговор в отношении четырёх насильников. Преступники в 2012 году изнасиловали студентку. Девушка скончалась. Злоумышленники ожидают исполнения приговора уже семь лет.

Казнь должна была пройти 7 января. Исполнение приговора было перенесено по просьбе одного из осужденных на 31 января. Позже казнь снова перенесли из-за того, что приговоренные к повешению подавали прошения о помиловании. Суд в Нью-Дели 17 февраля отклонил все прошения мужчин, сообщает ТАСС.

Преступление было совершено 16 декабря 2012 года. Тогда 23-летняя студентка медицинского факультета Джоти Сингх вместе со своим парнем села в автобус. В нём находились шестеро пьяных мужчин. Они избили спутника девушки, её изнасиловали, а затем обоих выбросили на дорогу. Пострадавшая скончалась через несколько дней в больнице.

Погибшую девушку в прессе назвали Нирбхайя (Бесстрашная), поскольку стражи порядка поначалу не сообщали её настоящее имя. «Дело Нирбхайи» получило в Индии широкий общественный резонанс: в Нью-Дели проходили массовые акции протеста. Власти вынуждены были увеличить максимальный тюремный срок за изнасилование с десяти до 20 лет. Также была введена смертная казнь за изнасилование с убийством.

Пять подозреваемых были приговорены к смертной казни, один получил три года лишения свободы из-за того, что был несовершеннолетним. Ещё один преступник покончил с собой в тюрьме.

NEWS.ru писал, что в Великобритании был осуждён серийный насильник.