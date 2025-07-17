В Госдуме указали на опыт погрязшей в агрессии и мигрантах Европы

В Госдуме указали на опыт погрязшей в агрессии и мигрантах Европы Депутат Толмачев призвал учитывать ошибки погрязшей в агрессии Европы

Европа утонула в агрессии из-за двоедушной политики своих лидеров, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе c NEWS.ru. Он подчеркнул, что России стоит учиться на чужих ошибках и не допускать аналогичных сценариев.

Парламентарий таким образом прокомментировал информацию, что Великобритания стала лидером по зарегистрированным изнасилованиям на душу населения в развитых странах. По его словам, ключевыми факторами такой ситуации остаются миграционные трудности, сбои в правоохранительной системе и подавленная агрессия граждан.

Для нас то, что происходит в Европе, — сигнал. Нужно учиться на чужих ошибках, — отметил Толмачев.

Ранее в Британии разразился скандал из-за возможного побега из страны лидера банды насильников Касира Башира, заочно осужденного за сексуальные преступления в отношении девочек-подростков. Ситуация привлекла внимание СМИ и общества к вопросам миграционной политики и этнической преступности. Уточняется, что Касир Башир исчез из поля зрения правоохранителей как раз перед финальным заседанием суда, что дало повод полиции объявить его в международный розыск.