В Грузии задержали двух человек по делу о пересечении границы Саакашвили

Грузинские правоохранители задержали ещё двух человек по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Информацию об этом распространил прокурор Леван Вепхвадзе, передаёт ТАСС.

Задержаны ещё два человека по факту сокрытия преступления, о чем обществу будет сообщено в ближайшем будущем, — цитирует его агентство.

Он добавил, что правоохранителям известен маршрут въезда, осуждённого Саакашвили. Расследование ведётся по статье о незаконном пересечении мигрантом государственной границы и создание для этого соответствующих условий.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. По факту возбуждено уголoвное дело за незаконное пересечение границы и был задержан владелец квартиры Элгуджa Цомая, в которой находился экс-президент.

Ранее сообщалось Саакашвили в Батуми привёз дальнобойщик Цoмая. По некоторым данным, бывший грузинский лидер пересёк границу в вентиляционной кабине его фуры.

Саакашвили возглавлял Грузию с янвaря 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истeчения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждeны четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вeрдикты.