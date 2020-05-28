Администрация президента США Дональда Трампа уверяет, что работает над устранением разногласий между Турцией и Грецией, которые в последнее время всё чаще дают о себе знать. Накануне Афины усилили погранконтроль в области Эврос, ожидая, что на территорию Греции снова попытаются прорваться мигранты и беженцы со стороны Турции. После ослабления карантинных мер вероятность такого сценария увеличивается, говорят эксперты ООН.

О работе американской дипломатии по минимизации напряжённости между Афинами и Анкарой рассказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, выступая во время видеоконференции, организованной германским Фондом Маршалла (внесён в РФ в список нежелательных организаций) в Вашингтоне. По словам дипломата, Америка пытается «содействовать диалогу, способствовать ответственному управлению областями, где заметны разногласия, и работать над устранением проблем ещё до возникновения кризисов». Палмер отметил, что посещал Турецкую Республику, где обращал внимание местных властей на ненужные последствия пограничной напряжённости с Грецией. По его словам, он заметил, что турецкое руководство готово работать над минимизацией споров. Однако в действительности ситуация выглядит не так оптимистично, как её представляют в Вашингтоне.

Накануне греческая полиция в экстренном порядке решила направить 400 сотрудников для усиления охраны и патрулирования сухопутной границы между странами в области Эврос. Сообщается, что издан первый приказ штаб-квартиры местных правоохранительных органов о переводе в этот район 125 человек, которые будут принимать участие в патрулировании. Сейчас ожидается второй приказ, который будет касаться 280 сотрудников полицейского спецназа. Их также хотят направить на усиление сухопутной границы.

Греческая пресса полагает, что Афины, похоже, боятся повторения того, что произошло в Эвросе в марте 2020 года, когда армии и полицейским приходилось противостоять попыткам десятков тысяч нелегалов прорваться из Турции на греческую территорию. Тогда триггером стали утверждения властей Турции о том, что рубежи между двумя странами открыты, и ближневосточные гости могут спокойно двигаться в Европу. Сейчас численность перебрасываемых соединений греческого спецназа будет близка к уровню марта.

Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отношения Турции и Греции многократно усложнены территориальными спорами. Однако сейчас внимание Афин приковано именно к Эвросу. Повод для опасений дало выступление турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который в одном из своих недавних интервью предрёк повторение миграционной волны в Грецию. Касаясь отношений Анкары с руководством ЕС, шеф турецкой дипломатии продемонстрировал, что тема беженцев по-прежнему остаётся предметом торга.

Если вы скажете, что вам не нужна Турция, вы должны осознавать, что пандемия когда-нибудь закончится, но проблема беженцев будет оставаться в течение многих лет. Тогда, пожалуйста, не стучите в нашу дверь, — вступил в заочную полемику с Брюсселем Чавушоглу.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex также предсказало , что ослабление ограничений, связанных с распространением COVID-19 в Турции, вероятно, приведёт к скоплению в пограничной зоне тысяч мигрантов и беженцев, пытающихся проникнуть в ЕС. Это серьёзно осложняет отношения между Анкарой и Афинами, которые и без того небезупречны.

Вполне вероятно, что характер ответа Афин на этот миграционный поток определит греческую политику в отношении Турции в среднесрочной перспективе. Странам ещё предстоит определить характер отношений по многим вопросам. Турки по-прежнему твёрдо уверены в правильности своих претензий на месторождения у берегов Кипра и действий своих вооружённых сил в районе Эгейского моря.